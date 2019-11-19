Видеокарту Radeon RX 5300 XT обнаружили в системных блоках НР
Загадочный Radeon RX 5300 XT только что появился в каталоге крупного производителя компьютеров из США. Эксперты обнаружили новейшую видеокарту, поставляемую в комплекте с системными блоками НР.
Информация об еще не вышедшей видеокарте MD Radeon RX 5300 XT всплыла в спецификации будущего ПК HP Pavilion TP01-0004ng. В каталоге описывается графический адаптер с 4 ГБ памяти GDDR5. Нацеленный на стартовую ценовую категорию, продукт должен иметь 128-битный интерфейс памяти, который сопровождается 24 вычислительными блоками RDNA. Из-за указанной комплектации потребности в энергии будут обеспечиваться PCIe 4.0 без дополнительного разъема. Новейшая плата является результатом разработки на базе 7-нм чипа Navi 14, который предоставляет высокую производительность при низком потреблении электричества.
Предполагается, что RX 5300 XT будет иметь большее количество CU, чем RX 5300 (не XT), но получит меньшую память GDDR5 по сравнению с RX 5500. Вполне возможно, что новая видеокарта предназначена только для OEM-производителей, как и другой ключевой компонент настольного компьютера HP - 6-ядерный процессор Ryzen 5 3500. Нельзя исключать и возможность выпуска продукта в качестве "перелицованной" версии Polaris. Источники сообщают, что видеокарта должна появиться в глобальной продаже в декабре. Цена и другие характеристики пока что неизвестны.
Информация об еще не вышедшей видеокарте MD Radeon RX 5300 XT всплыла в спецификации будущего ПК HP Pavilion TP01-0004ng. В каталоге описывается графический адаптер с 4 ГБ памяти GDDR5. Нацеленный на стартовую ценовую категорию, продукт должен иметь 128-битный интерфейс памяти, который сопровождается 24 вычислительными блоками RDNA. Из-за указанной комплектации потребности в энергии будут обеспечиваться PCIe 4.0 без дополнительного разъема. Новейшая плата является результатом разработки на базе 7-нм чипа Navi 14, который предоставляет высокую производительность при низком потреблении электричества.
Предполагается, что RX 5300 XT будет иметь большее количество CU, чем RX 5300 (не XT), но получит меньшую память GDDR5 по сравнению с RX 5500. Вполне возможно, что новая видеокарта предназначена только для OEM-производителей, как и другой ключевой компонент настольного компьютера HP - 6-ядерный процессор Ryzen 5 3500. Нельзя исключать и возможность выпуска продукта в качестве "перелицованной" версии Polaris. Источники сообщают, что видеокарта должна появиться в глобальной продаже в декабре. Цена и другие характеристики пока что неизвестны.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:22