Ученые: Чеснок улучшает пищеварение и продлевает жизнь
Ученые, сотрудничающие с Амстердамским университетом, сообщили о новых полезных свойствах чеснока. По их словам, он не просто улучшает пищеварение, но даже способен продлить жизнь благодаря содержанию многих натуральных волокон.
Последние стимулируют «хорошие» бактерии. Вдобавок, употребление чеснока заметно продлевает жизнь. Исследования продемонстрировали, что добавка в супы, карри или хлеб не мешает сохранению полезных характеристик. Волокна чеснока подавляют вредные бактерии в составе кишечника. Микроорганизмы способны сформировать в 10 раз больше клеток, а также в 100 раз больший объём ДНК, нежели организм-носитель. Отсюда легко понять уровень их значимости для человека.
Когда проводился анализ пищевой продукции, чеснок показал значительное количество полезных олигосахаридов. Помимо этого, много полезных веществ можно обнаружить в составе лука-порея, артишоках, спарже, зерновых, а также бананах. Ученые Амстердамского университета отмечают, что диета с большим содержанием овощей, а также низкой долей сахара отлично подходит для формирования кишечных бактерий.
Последние стимулируют «хорошие» бактерии. Вдобавок, употребление чеснока заметно продлевает жизнь. Исследования продемонстрировали, что добавка в супы, карри или хлеб не мешает сохранению полезных характеристик. Волокна чеснока подавляют вредные бактерии в составе кишечника. Микроорганизмы способны сформировать в 10 раз больше клеток, а также в 100 раз больший объём ДНК, нежели организм-носитель. Отсюда легко понять уровень их значимости для человека.
Когда проводился анализ пищевой продукции, чеснок показал значительное количество полезных олигосахаридов. Помимо этого, много полезных веществ можно обнаружить в составе лука-порея, артишоках, спарже, зерновых, а также бананах. Ученые Амстердамского университета отмечают, что диета с большим содержанием овощей, а также низкой долей сахара отлично подходит для формирования кишечных бактерий.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:12