Ученые: Чеснок улучшает пищеварение и продлевает жизнь





Последние стимулируют «хорошие» бактерии. Вдобавок, употребление чеснока заметно продлевает жизнь. Исследования продемонстрировали, что добавка в супы, карри или хлеб не мешает сохранению полезных характеристик. Волокна чеснока подавляют вредные бактерии в составе кишечника. Микроорганизмы способны сформировать в 10 раз больше клеток, а также в 100 раз больший объём ДНК, нежели организм-носитель. Отсюда легко понять уровень их значимости для человека.Когда проводился анализ пищевой продукции, чеснок показал значительное количество полезных олигосахаридов. Помимо этого, много полезных веществ можно обнаружить в составе лука-порея, артишоках, спарже, зерновых, а также бананах. Ученые Амстердамского университета отмечают, что диета с большим содержанием овощей, а также низкой долей сахара отлично подходит для формирования кишечных бактерий.