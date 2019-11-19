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Ученые NASA зафиксировали следы водяного пара над спутником Юпитера

Ученые NASA зафиксировали следы водяного пара над спутником Юпитера под названием Европа. Исследователи измерили газообразное вещество, используя специальный телескоп, находящийся на Гавайях.

Ученые считают, что естественный спутник Юпитера Европа может обладать теми веществами, которые необходимы для зарождения жизни. Также исследователи обнаружили скопления пара над его поверхностью, что доказывает существование водного океана. Несколько дней назад научные сотрудники сообщили, что им удалось зафиксировать такое количество воды, которым можно заполнить резерв олимпийского бассейна за несколько минут. Но подобные выбросы над поверхностью Европы удается заметить нечасто.

Ученый-планетолог Лукас Паганини рассказал, что для того, что бы определить химический состав атмосфер космических объектов через инфракрасное излучение, был задействован спектограф в обсерватории Кека. Также специалист отметил, что отчетливый сигнал водяного пара им удалось зафиксировать только один раз в течение 17 ночей.

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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:10

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