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Российские ученые разрабатывают препарат для лечения рака на основе радиоактивной меди

Российские ученые начали разрабатывать препарат для лечения рака на основе радиоактивной меди. В исследовании используются 2 вещества, одно из которых должно искать опухоль, а другое — уничтожать ее.
Российские ученые разрабатывают препарат для лечения рака на основе радиоактивной меди

Рамиз Алиев, который является сотрудником НИЦ "Курчатовского института", рассказал, что такой препарат может использоваться в тех сферах медицины, где для каждого пациента подбирают индивидуальную дозировку. Делается это исходя из индивидуальных особенностей организма человека и типа онкологического заболевания. Ученые планируют получить 2 совершенно одинаковых соединения, которые будут различаться только изотопом. Первый будет искать опухоли, а второй - их уничтожать.

Рамиз Алиев рассказал, что использование этой пары соединений позволит медицинским работникам более точно рассчитывать дозу терапевтического препарата. Он напомнил, что радионуклиды являются основой для многих современных препаратов, которые используются против рака, а медь-67 может эффективно уничтожить опухоль с помощью мягкого бета-излучения.

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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:56

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