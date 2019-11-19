Главный уролог Москвы дал рекомендации по сохранению мужского здоровья





По словам заслуженного врача Российской Федерации Дмитрия Пушкаря, сегодня рак простаты диагностируется у каждого седьмого мужчины, а аденома обнаруживается практически у всех. Кроме того, стали более частыми случаи онкологических заболеваний почек и мочевого пузыря, недержание мочи и мочекаменная болезнь. Поэтому главный уролог Москвы рекомендует мужчинам после 35-40 лет регулярно проходить диагностику организма.Пушкарь сообщает, что по достижению указанного возраста у подавляющего большинства сильной половины человечества начинается доброкачественное увеличение предстательной железы. При этом изменение размеров простаты происходит зачастую бессимптомно. Многие мужчины уверены, что подобное заболевание напрямую связано с расстройством эрекции, однако врач опровергает такую зависимость.По словам медика, сейчас появились новые формы простатита, и далеко не все из них возможно полностью излечить медикаментозно на хронической стадии. Поэтому Дмитрий Пушкарь рекомендует не ждать, «когда простата заболит», так как этого, скорее всего, и не случится, а обращаться с целью диагностики состояния мочеполовой системы заблаговременно. Современная медицина имеет достаточно ресурсов, чтобы выявить проблемы на самой ранней стадии, будь то доброкачественное или злокачественное новообразование, поэтому сдавать анализы и проходить осмотр у уролога раз в год – это самый действенный способ защиты от негативных последствий запущенных болезней.