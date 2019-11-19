Яна Рудковская появилась на балу Tatler без Евгения Плющенко

Причина отсутствия фигуриста на мероприятии остаётся неизвестной, но сын знаменитостей привлёк достаточно много внимания. В интернете распространили слухи о том, что Плющенко якобы устал бывать на светских мероприятиях со своей супругой. При этом Рудковская не показывает какого-либо недовольства фактом отсутствия рядом своего супруга.На балу Tatler продюсера сопровождал младший сын. Сама Яна Рудковская была одета в серое платье с разрезом впереди. Оно оказалось украшено крупным шлейфом, который некоторые издания описали как «хвост павлина». Александр Плющенко появился на торжественном вечере в костюме, который включал жилет и пиджак соответствующего наряду его матери цветового оттенка.Долго оставаться на мероприятии Яна Рудковская не стала. После нескольких минут общения с фотографами она ушла вместе с ребёнком. При этом уехали они на разных авто. Присутствующие посчитали, что продюсер использует факт появления без мужа в качестве дополнительного элемента пиара. При этом всё это остаётся обычными домыслами сплетников. Никаких официальных сведений об отношениях в звёздном семействе на сегодня нет.