Станислав Садальский: "Дед Мороз скоро мутирует во что-то более земное"





[b]В своем Instagram-аккаунте Станислав Садальский опубликовал архивную новогоднюю фотографию с Анжеликой Варум. В комментарии артист отметил, что Дед Мороз скоро мутирует во что-то более земное./b]Станислав Садальский любит делиться своим мнением с преданными поклонниками в социальных сетях. Сегодня актер театра и кино опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с Анжеликой Варум. Артист предстал перед фанатами в образе Деда Мороза, а исполнительница оделась, как Снегурочка. В комментарии к снимку в Instagram Станислав Садальский написал, что накануне в России отмечали день рождения Деда Мороза. Он считает, что именно дети выбрали 18 ноября для этого праздника. Но в связи с последними природными аномалиями Дед Мороз скоро мутирует во что-то более земное, из плоти и крови, как, например, и его внучка Снегурочка в сказочной стране Берендеев.В конце своей публикации Станислав Садальский предложил подписчикам придумать новое название Деду Морозу, по его мнению, он будет называться "Дед-осень". Подписчики начали активно предлагать свои варианты. Всего за несколько минут публикация набрала более 3 000 лайков.