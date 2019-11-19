Врачи: Боль в плече может быть связана с опасной болезнью





Чрезмерная физическая нагрузка или возрастные повреждения суставов являются самыми безобидными причинами болей в плечах. Более серьезное беспокойство должна вызывать возможность нарушений в работе органов. Это касается находящихся в груди и верхней части живота, которые могут скрывать опасные заболевания. При посещении эксперта в первую очередь должны исключиться плохая осанка, перегрузки и незначительные травмы. В этом случае, самыми распространенными недугами являются вывих плеча, перелом ключицы или воспаление суставов.Врачи рекомендуют не тянуть с консультацией у травматолога, поскольку боль может сигнализировать о бурсите, часто возникающем при гриппе и ОРВИ. Опасность несет и возможное развитие артроза плеча, разрыва манжеты ротатора и тендинита, которые возникают в результате ослабления защитных функций суставов в пожилом возрасте. Особенное внимание следует обратить на источник неприятных ощущений. Если боли концентрируются в левом плече, то человек может находиться на начальном этапе инфаркта. Это подтверждается распространением в левую сторону тела и руку, чье игнорирование является большой ошибкой.