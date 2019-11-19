Хороший знак: Дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание в соцсетях

Напомним, вот уже несколько месяцев имя Анастасии Заворотнюк не сходит с первых полос российских печатных и онлайн изданий. Как сообщает пресса, звезда «Моей прекрасной няни» борется с раком головного мозга. При этом, родные и близкие известной артистки до сих пор не дают никаких комментариев по поводу ее состояния и прогресса в лечении, что и стало причиной появления огромного количества тревожных слухов, многие из которых не имеют ничего общего с реальностью. Однако дочь актрисы Анна с недавних пор всерьез обеспокоила поклонников, поскольку полностью перестала делать новые записи на своей страничке в социальной сети. И лишь недавно она опубликовала в stories пост, на котором похвасталась новым маникюром. Более того, спустя какое-то время на ее страничке появилась также публикация с новой фотографией, на которой дочь Заворотнюк позирует в платье и роскошной светлой шляпе.Прервав молчание, Анна Стрюкова попутно заставила многих пессимистов выдохнуть, а многочисленные подписчики и вовсе сочли произошедшее хорошим знаком, свидетельствующим о том, что состояние ее знаменитой матери действительно начало улучшаться.