Медики рассказали о побочных эффектах употребления алкоголя вместе с антибиотиками





Во-первых, стоит обратить внимание на то, что алкоголь имеет свойство выводить из организма доксициклин. А это означает, что антибиотик не успеет оказать достаточный эффект. Может возникнуть повышенный риск образования недолеченной инфекции, провоцирующей проблемы с внутренними органами. Также побочным эффектом принятия антибиотиков вместе с алкоголем будет постоянное ощущение тошноты. Из-за химических веществ, находящихся в фармацевтических препаратах, пациенты страдают повышенной подверженностью к тошноте. Спиртные напитки в несколько раз усилят это действие.Во-вторых, совместного употребления медицинских препаратов и алкоголя стоит избегать из-за нанесения вреда печени. Орган не в силах справляться с двойным ударом токсичного миноциклина. А вот недостаточность в организме фолиевой кислоты может привести к различным инфекциям брюшной полости. Специалисты отмечают, что особо опасным является употребление фторхиноловых антибиотиков с вином. Такой тандем грозит приступами судорог с болевыми ощущениями.