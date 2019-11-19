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Медики рассказали о побочных эффектах употребления алкоголя вместе с антибиотиками

Медики рассказали какие последствия может вызывать употребление алкоголя вместе с антибиотиками. После прописывания необходимого лекарства, не все отказываются от привычного принятия спиртных напитков на праздниках и вечеринках, что может привести к пагубным последствиям.
Медики рассказали о побочных эффектах употребления алкоголя вместе с антибиотиками

Во-первых, стоит обратить внимание на то, что алкоголь имеет свойство выводить из организма доксициклин. А это означает, что антибиотик не успеет оказать достаточный эффект. Может возникнуть повышенный риск образования недолеченной инфекции, провоцирующей проблемы с внутренними органами. Также побочным эффектом принятия антибиотиков вместе с алкоголем будет постоянное ощущение тошноты. Из-за химических веществ, находящихся в фармацевтических препаратах, пациенты страдают повышенной подверженностью к тошноте. Спиртные напитки в несколько раз усилят это действие.

Во-вторых, совместного употребления медицинских препаратов и алкоголя стоит избегать из-за нанесения вреда печени. Орган не в силах справляться с двойным ударом токсичного миноциклина. А вот недостаточность в организме фолиевой кислоты может привести к различным инфекциям брюшной полости. Специалисты отмечают, что особо опасным является употребление фторхиноловых антибиотиков с вином. Такой тандем грозит приступами судорог с болевыми ощущениями.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:19

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