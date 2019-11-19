Тимати и Анастасия Решетова впервые вышли в свет после рождения сына





Для этого мероприятия Анастасия Решетова выбрала и соответствующий гардероб – черной длинное до пола платье с открытым плечами. К слову, силуэт модели в этом наряде отчетливо демонстрирует, что всего за месяц после рождения малыша она сумела привести себя в прежнюю форму. Что же касается ее спутника, то Тимур Юнусов надел черную рубашку под темный кожаный пиджак и джинсы. И рэпер и его избранница не скрывали хорошего настроения и с удовольствием общались с представителями прессы, попутно позируя перед многочисленными объективами.Стоит отметить, что сама Решетова в последние недели весьма охотно общается с поклонниками через свою страничку в социальной сети и делится подробностями о своем новом опыте, ведь она впервые выступает в роли молодой мамы. Кроме того, она рассказывает фанатам и о своем восстановлении после родов, подчеркивая, что пока еще не совсем довольна своей формой, однако рассчитывает, что занятия фитнесом в ближайшем будущем устранят и эту проблему.