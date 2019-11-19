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Тимати и Анастасия Решетова впервые вышли в свет после рождения сына

В минувший понедельник известный российский рэпер Тимати и его возлюбленная, модель Анастасия Решетова, впервые вышли в свет после рождения их маленького сына Ратмира. Звездная пара побывала на балу Tatler, одной из дебютанток которого стала младшая сестра музыканта.
Тимати и Анастасия Решетова впервые вышли в свет после рождения сына

Для этого мероприятия Анастасия Решетова выбрала и соответствующий гардероб – черной длинное до пола платье с открытым плечами. К слову, силуэт модели в этом наряде отчетливо демонстрирует, что всего за месяц после рождения малыша она сумела привести себя в прежнюю форму. Что же касается ее спутника, то Тимур Юнусов надел черную рубашку под темный кожаный пиджак и джинсы. И рэпер и его избранница не скрывали хорошего настроения и с удовольствием общались с представителями прессы, попутно позируя перед многочисленными объективами.

Стоит отметить, что сама Решетова в последние недели весьма охотно общается с поклонниками через свою страничку в социальной сети и делится подробностями о своем новом опыте, ведь она впервые выступает в роли молодой мамы. Кроме того, она рассказывает фанатам и о своем восстановлении после родов, подчеркивая, что пока еще не совсем довольна своей формой, однако рассчитывает, что занятия фитнесом в ближайшем будущем устранят и эту проблему.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:09

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