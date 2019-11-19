Ученые разработали пластичное стекло для гибких экранов смартфонов





Финская группа исследователей разработала аморфный материал, способный деформироваться при комнатной температуре без разрушения. Открытие может революционизировать способ использования стекла в современных гаджетах. Физики из Университета Тампере в Финляндии использовали прямую микроскопию и смоделировали ситуации, чтобы показать, что высокая пластичность оксида алюминия также способна приспосабливаться к сильному давлению или резким ударам.Существует большая потребность в более прочном стекле, которое может предотвратить поломку дсиплея в в смартфонах, если он упадет на твердую поверхность. Поскольку материал намного легче стали, он может найти потенциальное применение в машиностроении и строительстве. Тем не менее, возможность производить такое безупречное стекло в больших количествах и обширных масштабах пока что отсутствует. Вероятно, пройдут десятилетия, прежде чем производство сможет быть доведено до промышленного уровня. Тем более, что открытие требует дальнейших исследований и экспериментов.