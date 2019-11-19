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Ученые разработали пластичное стекло для гибких экранов смартфонов

Финские ученые сообщили о разработке стекла, которое может стать революционным в производстве смартфонов. Физикам удалось получить пластичный материал, который предоставит сверхпрочную защиту для гибких экранов.

Финская группа исследователей разработала аморфный материал, способный деформироваться при комнатной температуре без разрушения. Открытие может революционизировать способ использования стекла в современных гаджетах. Физики из Университета Тампере в Финляндии использовали прямую микроскопию и смоделировали ситуации, чтобы показать, что высокая пластичность оксида алюминия также способна приспосабливаться к сильному давлению или резким ударам.

Существует большая потребность в более прочном стекле, которое может предотвратить поломку дсиплея в в смартфонах, если он упадет на твердую поверхность. Поскольку материал намного легче стали, он может найти потенциальное применение в машиностроении и строительстве. Тем не менее, возможность производить такое безупречное стекло в больших количествах и обширных масштабах пока что отсутствует. Вероятно, пройдут десятилетия, прежде чем производство сможет быть доведено до промышленного уровня. Тем более, что открытие требует дальнейших исследований и экспериментов.

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Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:49

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