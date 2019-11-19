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Здоровое питание снижает риск потери слуха

Британские ученые выяснили, что здоровое питание позволяет заметно сократить риски приобретенной потери слуха. В рамках исследования, которое продолжалось три года, специалисты изучили средиземноморскую диету и ограничения в рационе для нормализации давления.

Как отмечают авторы этого исследования, утрата слуха нередко становится следствием старения организма, но в своей новой научной работе британские специалисты попытались определить основные факторы риска этой проблемы, чтобы выявить возможные способы ее предотвращения. Как оказалось, наиболее низкий риск потери слуха в возрасте имеют люди, которые потребляют большое количество полезных питательных микроэлементов вроде фолата, жирных кислот Омега-3, бета-каротина и прочих. Для того, чтобы получить такие результаты, исследователи создали в США почти два десятка испытательных центров, где с помощью опытных аудиологов измеряли слуховой порог чистого тона у людей, после чего изучали их рацион питания. Как оказалось, в группе женщин, которые придерживались здорового питания, риск потери слуха со временем был ниже почти на треть (30%).

Подобные результаты стали неожиданными для ученых, кроме того, они отмечают, что проблемы слуха постепенно меняют возраст и охватывают все большее количество людей, поэтому работу в данном направлении планируется продолжить, подключив к новым исследованиям десятки тысяч участников.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:57

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