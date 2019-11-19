Семья Анастасии Заворотнюк отказывается от материальной помощи от российских знаменитостей





Родственники Анастасии Заворотнюк, находящейся в больнице с онкологическим заболеванием, не раз говорили, что не нуждаются в помощи российских звезд. Они призывали всех неравнодушных молиться за здоровье актрисы сериала «Моя прекрасная няня». Попытки помочь знаменитой семье производились в августе и сентябре, когда распространилась информация о болезни, но все они потерпели неудачу.Исходя из последних данных, состояние здоровья актрисы постепенно улучшается. Родственники не дают никакой информации по поводу подтверждения, чтобы не распространять слухи в общественности преждевременно.