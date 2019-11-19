Вера Брежнева обладает особой любовью к приобретению одежды в секонд-хендах





Во время выступлений и гастролей Брежнева привыкла сотрудничать с известными профессионалами в сфере моды. Однако в повседневной жизни она скорее предпочтет удобные спортивные костюмы и кроссовки. Певица призналась, что иногда даже закупает вещи в дешевых секонд-хендах. Любовь к таким местам осталась у знаменитости еще с юности. «Безусловно, в моей команде есть профессионалы, люди, которые влияли и влияют на формирование моего стиля…Но вы знаете, когда я пересматриваю фотографии времен своей юности, мне нравится, как я там одета! Кстати, с тех самых пор мне нравятся секонд-хенды», - рассказала Вера Брежнева в интервью для журнала Grazia.Стоит обратить внимание, что каждый раз перед выходом на светские мероприятия, певица советуется не только с модными экспертами, но и со своим супругом. По словам знаменитости, Константин Меладзе отлично разбирается в трендах и еще никогда ее не подводил.