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Вера Брежнева обладает особой любовью к приобретению одежды в секонд-хендах

Супруга известного продюсера Константина Меладзе Вера Брежнева сделала откровенное признание. По словам певицы, она обладает особой любовью к вещам из секонд-хендов. Более того, при выборе одежды всегда советуется с мужем, так как считает, что у него превосходный вкус.
Вера Брежнева обладает особой любовью к приобретению одежды в секонд-хендах

Во время выступлений и гастролей Брежнева привыкла сотрудничать с известными профессионалами в сфере моды. Однако в повседневной жизни она скорее предпочтет удобные спортивные костюмы и кроссовки. Певица призналась, что иногда даже закупает вещи в дешевых секонд-хендах. Любовь к таким местам осталась у знаменитости еще с юности. «Безусловно, в моей команде есть профессионалы, люди, которые влияли и влияют на формирование моего стиля…Но вы знаете, когда я пересматриваю фотографии времен своей юности, мне нравится, как я там одета! Кстати, с тех самых пор мне нравятся секонд-хенды», - рассказала Вера Брежнева в интервью для журнала Grazia.

Стоит обратить внимание, что каждый раз перед выходом на светские мероприятия, певица советуется не только с модными экспертами, но и со своим супругом. По словам знаменитости, Константин Меладзе отлично разбирается в трендах и еще никогда ее не подводил.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 11:37

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