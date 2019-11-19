Анастасия Волочкова в своей книге "Плата за успех" рассказала о романах с женатыми мужчинами





Анастасия Волочкова является не только одной из самых известных фигур российского шоу-бизнеса, но и вполне неоднозначной. Недавний выход автобиографической книги "Плата за успех" в широкий тираж вызвал смешанную реакцию критиков и общественности. Особое внимание уделили высказываниям бывшей примы-балерины Большого Театра об отношениях с занятыми мужчинами. По словам Волочковой, ей часто приписывают интимную связь с неверными супругами. Танцовщица подтверждает подобные слухи, но с очень важной оговоркой.Появление бывших пассий и жен спутников Волочковой на популярных ток-шоу является не актом возмущения несправедливостью, а продуманным пиар-ходом. Как считает балерина, такие женщины говорят об уходе возлюбленных даже через три года после расставания, таким образом наживаясь на славе известного человека. Некоторые даже распускают информацию о Волочковой, как о "грозе семейств и королеве-разлучнице", что не соответствует реальной ситуации. Волочкова говорит, что рвение показаться в телевизоре следует заменить усилиями для самосовершенствования, позволяющего удержать любимых.