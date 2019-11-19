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Анастасия Волочкова в своей книге "Плата за успех" рассказала о романах с женатыми мужчинами

Анастасия Волочкова презентовала автобиографический роман "Плата за успех". В книге балерина рассказывает о романах с женатыми мужчинами.

Анастасия Волочкова является не только одной из самых известных фигур российского шоу-бизнеса, но и вполне неоднозначной. Недавний выход автобиографической книги "Плата за успех" в широкий тираж вызвал смешанную реакцию критиков и общественности. Особое внимание уделили высказываниям бывшей примы-балерины Большого Театра об отношениях с занятыми мужчинами. По словам Волочковой, ей часто приписывают интимную связь с неверными супругами. Танцовщица подтверждает подобные слухи, но с очень важной оговоркой.

Появление бывших пассий и жен спутников Волочковой на популярных ток-шоу является не актом возмущения несправедливостью, а продуманным пиар-ходом. Как считает балерина, такие женщины говорят об уходе возлюбленных даже через три года после расставания, таким образом наживаясь на славе известного человека. Некоторые даже распускают информацию о Волочковой, как о "грозе семейств и королеве-разлучнице", что не соответствует реальной ситуации. Волочкова говорит, что рвение показаться в телевизоре следует заменить усилиями для самосовершенствования, позволяющего удержать любимых.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:24

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