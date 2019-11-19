Эксперты назвали семь основных признаков интоксикации организма





По мнению экспертов, бессонница может быть не только следствием влияния стресса или некоторых заболеваний, но и токсинов, накапливающихся в организме. В итоге интоксикация печени приводит к проблемам функционирования органа, а это имеет свойство отражаться не только на самочувствии в целом, но и на качестве ночного отдыха.Беспричинная хроническая усталость, необусловленная ни наличием какого-либо заболевания, ни сменой интенсивности физической активности, также говорит о необходимости «очистки» организма. Специалисты объясняют подобное состояние причинами физиологической природы: падение уровня сахара в крови часто делает людей раздражительными и подавленными. Для того, чтобы избежать подобного влияния глюкозы на организм, эксперты советуют резко сократить употребление сладостей. Первую неделю такой диеты телу будет сложно к ней привыкнуть, однако потом выработка гормонов наладиться и перепады настроения исчезнут.Частые головные боли могут быть симптомами огромного количества заболеваний, или же стать следствием недостатка физической активности и нервного перенапряжения. Однако не стоит исключать и того, что первопричиной происходящего является интоксикация организма. Большое количество токсинов в тканях центральной нервной системы вполне может спровоцировать регулярное возникновение головных болей, и тогда избавиться от них получиться только если пройти определенные процедуры чистки.Кроме того, тело сигнализирует о необходимости очистки появлением проблем с кожей и лишних килограмм в области талии. В первом случае это знак того, что печень и почки работают на пределе своих возможностей, а в организме накопилось слишком много токсинов, с выведением которых органы уже не справляются. Вторая ситуация становится сигналом о проблемах в работе обменных процессов, если ранее проблем с лишним весом не возникало, и его набор ничем больше не обоснован.Также стоит заняться решением проблемы интоксикации если часто ощущается беспричинный жар: иногда тело специально «перегревается», чтобы с помощью пота вывести токсины. Или же на языке появился белый или желтый налет. Подобный симптом говорит о том, что пищеварительная система принялась бороться с вредными веществами самостоятельно.