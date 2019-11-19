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Регина Тодоренко хочет еще 10 детей

Недавно Регина Тодоренко получила награду «Женщина года» по версии журнала Glamour и в интервью она рассказала о переменах после родов. Также телеведущая отметила, что хочет еще 10 детей.
Регина Тодоренко хочет еще 10 детей

Почти год назад Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов впервые стали родителями, у пары родился сын Михаил. Несколько дней назад ведущая «Пятница с Региной» стала «Женщиной года» по версии журнала Glamour. В интервью возлюбленная Влада Топалова рассказала, что после родов ее жизнь изменилась. Она обрела семью и начала больше времени проводить с близкими. Регине Тодоренко пришлось отказаться от прежних приоритетов, а также стать более ответственной и сентиментальной. Один из выпусков передачи «Пятница с Региной» снимался у нее дома, чтобы она могла находиться рядом с сыном Михаилом.

Регина Тодоренко отметила, что считает себя любящей матерью, мечтает о большой семье и хочет еще 10 детей. Телеведущей очень нравится лавировать между семьей и работой. Также знаменитость добавила, что у ее с мужем Владом Топаловым бывают разногласия по поводу воспитания сына.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:06

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