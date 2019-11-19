Регина Тодоренко хочет еще 10 детей





Почти год назад Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов впервые стали родителями, у пары родился сын Михаил. Несколько дней назад ведущая «Пятница с Региной» стала «Женщиной года» по версии журнала Glamour. В интервью возлюбленная Влада Топалова рассказала, что после родов ее жизнь изменилась. Она обрела семью и начала больше времени проводить с близкими. Регине Тодоренко пришлось отказаться от прежних приоритетов, а также стать более ответственной и сентиментальной. Один из выпусков передачи «Пятница с Региной» снимался у нее дома, чтобы она могла находиться рядом с сыном Михаилом.Регина Тодоренко отметила, что считает себя любящей матерью, мечтает о большой семье и хочет еще 10 детей. Телеведущей очень нравится лавировать между семьей и работой. Также знаменитость добавила, что у ее с мужем Владом Топаловым бывают разногласия по поводу воспитания сына.