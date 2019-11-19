Иосиф Пригожин рассказал о выходе Валерии на сцену с выбитой челюстью

Экс-супруг неоднократно наносил травмы супруге. Валерия обращалась за помощью к своим коллегам, однако никто не стал помогать ввиду опасности ссоры с композитором, располагающим деньгами и определёнными связями. Чтобы убедиться в правдивости его слов Пригожин рекомендует всех посмотреть архивные записи, на которых видно, что Валерия активно показывает зрителю только одну сторону лица, чтобы скрыть почерневшую область челюсти и сломанный нос.Впоследствии певица со своими детьми ушла от супруга и проживала в 2-комнатной квартире на территории Саратовской области. Пригожин рассказал правду об отношениях Валерии с экс-мужем после появления интервью Юлии Михальчик. В эфире проекта «Судьба человека» она попыталась защитить Шульгина и выразила сомнения в словах коллеги. Она отметила, что композитор относился к ней совершенно иным образом. Михальчик выразила непонимание готовностью рожать детей от бьющего жену человека.