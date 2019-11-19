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Врачи дали рекомендации, как удержаться на диете

Многочисленные диеты для похудения не отличаются особенной питательностью или вкусом. Поэтому врачи дали рекомендации, как удержаться на правильном рационе.
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Потеря лишнего веса является трудной, но преодолимой задачей, в чем помогает ограничение калорий и жирной пищи. Однако не у всех людей имеется достаточная сила воли, чтобы не свернуть с намеченного пути. Диетологи говорят, что существует несколько уловок для мотивации правильного питания. К примеру, нужно планировать свои перекусы, составив список покупок на неделю. Это позволит придерживаться определенного меню без лишних походов в магазин. В подобном смысле поможет и предварительная подготовка закусок: греческие йогурты, овощные пюре или каши избавят от соблазна перекусить вредной пищей.

Само собой, не только рацион важен в достижении нормальной фигуры. Если распланировать тренировки и собрать спортивную сумку за день до посещения спортзала - можно создать формально "неизбежную" обязанность. Также может помочь привычка складывать спортивный костюм и необходимые аксессуары в одно и то же самое место. Поэтому любые отговорки для пропуска физнагрузок не будут иметь под собой здравого смысла. Наконец, для каждого организма важен крепкий полноценный сон. Ночной отдых предоставит больше энергии для намеченного плана днем.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:46

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