Врач-трихолог рассказала о вредном воздействии красок для волос на кожу





Ольга Кохас предупреждает, что попадание красителя на кожу может обернуться аллергической реакцией. При этом ее проявления бывают самыми разнообразными, начиная от потери волос, и заканчивая негативными последствиями для иммунной системы. Врач-трихолог сообщает, что случаи, когда организм реагирует на контакт кожи головы с краской для волос особенно остро крайне редки, однако они имеют место и поэтому стоит соблюдать некоторые правила безопасности при окрашивании.Вице-президент Евразийский трихологической ассоциации напоминает: чтобы избежать негативных последствий смены цвета волос с помощью химического красителя, следует выбирать только проверенные марки красок, в качестве которых можно быть уверенным. В случае же, если проводится салонное окрашивание, стоит убедиться, что мастер использует один конкретный состав, а не смешивает неизвестные компоненты. Это даст больше уверенности в конечном результате, а также снизит вероятность интоксикации по причине воздействия большого количества реагентов.Однако, чтобы на все 100% быть уверенным в том, что новый краситель не даст реакцию, чреватую раздражением, отеком, потерей волос и даже нагноением эпидермиса, перед процедурой окрашивания стоит проверить продукт перед началом использования. Для этого можно придерживаться инструкции тестирования на аллергию, напечатанную на коробке с краской, или же нанести немного средства на запястье и проверить не появились на этом месте спустя 10-20 минут зуд, раздражение или покраснение. Если подобных симптомов не наблюдается – окрашивание пройдет без каких-либо осложнений для организма.