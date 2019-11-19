Динат Гумеров: Альтернативные медиа могут внести вклад в формировании культуры законопослушной молодёжи





Это должно стать новым системным и комплексным направлением молодёжной политики. Такая работа по профилактике преступности среди несовершеннолетних неотделима от информационного аспекта этой деятельности. Ведь важно донести до молодых людей понимание опасности криминализации именно в такие ранние годы, - такое мнение высказал блогер Динат Гумеров.«Я считаю, что для российской блогосферы это уникальная возможность внести собственный ценный вклад в развитии положительных тенденций среди той части молодёжи, которая находится в зоне риска. Наш сегмент СМИ имеет больше шансов быть услышанным и понятым среди этой части молодых людей. Ведь они априори позиционируют себя вне общественного мейнстрима и нередко просто не воспринимают всерьёз традиционные медиа», - считает блогер.По данным Росстата, за 2018 год выявлено 42 500 преступлений, совершённых несовершеннолетними. Это на 12,5% меньше, чем в 2016. Но, тем не менее, есть другая сторона этой информации. Например, всё больше детей идут на преступление в возрасте до 14 лет, причём, среди них много подростков из благополучных семей. И в этой проблеме стоит обратить внимание не только на социально-экономические условия развития молодого поколения, но и на ценности, которые прививаются молодым людям в современной информационной среде, в том, числе и через альтернативные медиа.«Среди многих моих сверстников и тех, кто младше, очень популярны различные асоциальные субкультуры, в рамках которых пропагандируются маргинальные ценности и нормы деструктивного поведения. К сожалению, подобные субкультуры - часть наследия 1990-х. Вдобавок, в наши дни эти ценности отчасти пропагандируются и в сегменте как традиционных, так и альтернативных медиа. В нашем сегменте с этим, к сожалению, с этим проще, поскольку не существуют «цензуры» ценностей. Но и тут важен не запрет (ибо это невозможно запретить), а скорее качественная ценностная альтернатива», - делится мнением блогер.Именно работа качественных и ярких медиапроектов популярных российских блогеров, которые выступят с разоблачением и честной критикой преступной субкультуры, является важным фактором эффективности процесса профилактики преступности среди несовершеннолетних. Разумеется, эти проекты должны быть частью масштабных государственных программ. Не будет лишним и включение молодёжных стартапов, спортсменов и деятелей культуры в такие проекты. Примеры успешных молодых предпринимателей, спортсменов и артистов - лучшее подтверждение того, что успеха в жизни можно достичь, не преступая закон и не противопоставляя себя обществу.«Конечно, участие известных блогеров в программах по профилактике преступлений принесёт большой эффект. Но эта работа не будет полной без поддержки государства и позитивных примеров. Молодёжи всегда нужно видеть живое подтверждения правильной жизненной позиции: выдающиеся молодые предприниматели, артисты, спортсмены и так далее. И в популяризации такого примера для молодёжи могут сыграть ключевую роль именно альтернативные медиа», - заключает Динат Гумеров.