Названы 7 самых популярных направлений для новогодних путешествий с детьми
Специалисты популярного российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru специально ко Дню матери подготовили рейтинг самых популярных городов России для новогодних путешествий матерей с детьми. Отмечается, что россиянки с детьми, как правило, отправляются в такие поездки на 3-6 дней и тратят в сутки на проживание от 1400 до 6000 рублей.
Примечательно, что рейтинг лучших городов для отдыха в новогодние каникулы был составлен на основе объективных данных о статистике бронирования жилья женщинами, планирующими отправиться в поездку с детьми в период предстоящих новогодних каникул. А возглавляет рейтинг Тюмень, на территории которой находится почти два десятка федеральных объектов культурного наследия. Стоимость проживания на отдыхе здесь составит порядка 1600 рублей в сутки. Второе место досталось родине Деда Мороза Великому Устюгу с ценником в 4000 рублей за сутки. Замыкает тройку лидеров Петербург с ценой около 3000 рублей за сутки и неповторимым зимним обаянием. Далее следуют Москва (2160 рублей), Краснодар (1400 рублей), Казань (4500 рублей) и Ярославль (5000 рублей).
Напомним, ранее эксперты назвали самые опасные страны для туристов в 2020 году. Как пишет издание «ПолитЭксперт», лидерами в этом антирейтинге стали Сомали и Ливия. Кроме того, по данным издания «Слово и дело», наиболее безопасными направлениями для путешествий в предстоящем году стали Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия и Гренландия.
Примечательно, что рейтинг лучших городов для отдыха в новогодние каникулы был составлен на основе объективных данных о статистике бронирования жилья женщинами, планирующими отправиться в поездку с детьми в период предстоящих новогодних каникул. А возглавляет рейтинг Тюмень, на территории которой находится почти два десятка федеральных объектов культурного наследия. Стоимость проживания на отдыхе здесь составит порядка 1600 рублей в сутки. Второе место досталось родине Деда Мороза Великому Устюгу с ценником в 4000 рублей за сутки. Замыкает тройку лидеров Петербург с ценой около 3000 рублей за сутки и неповторимым зимним обаянием. Далее следуют Москва (2160 рублей), Краснодар (1400 рублей), Казань (4500 рублей) и Ярославль (5000 рублей).
Напомним, ранее эксперты назвали самые опасные страны для туристов в 2020 году. Как пишет издание «ПолитЭксперт», лидерами в этом антирейтинге стали Сомали и Ливия. Кроме того, по данным издания «Слово и дело», наиболее безопасными направлениями для путешествий в предстоящем году стали Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия и Гренландия.
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:24