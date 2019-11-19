Названы условия получения материнского капитала в 2022 году





Стоит напомнить, ранее появились сообщения о том, что в проект бюджета ПФР на 2022 финансовый год были заложены средства в размере около 300 миллиардов рублей под выплату материнского капитала. При этом, действие самой программы заканчивается уже через два года. Теперь же в пенсионном ведомстве решили прояснить, на каких условиях российские семьи смогут рассчитывать на получение средств в рамках реализации данной программы после 2021 года. Как отмечают в фонде, в соответствии с условиями программы, семьям, в которых второй или последующий ребенок рождается до наступления 2022 года, все еще положены соответствующие выплаты. Просто распорядиться этими средствами россияне смогут и после окончания установленного ранее срока действия программы. На 2022 год средства заложены для тех же направлений, предусмотренных программой на период ее действия.Не лишним будет также отметить, что размеры выплат в рамках этой программы в следующем году будут увеличены и составят 466 600 рублей. Об этом ранее рассказала вице премьер-министр Татьяна Голикова в рамках заседания трехсторонней правительственной комиссии по вопросам регулирования социально-трудовых отношений.