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Киану Ривз тайно обручился с Александрой Грант

Известный голливудский актер Киану Ривз тайно обручился со своей избранницей Александрой Грант. Такой информацией с прессой поделился один из знакомых артиста.
Киану Ривз тайно обручился с Александрой Грант

Как отметил информатор, Ривз все же решился сменить свой холостяцкий статус и в свои 55 лет впервые связать себя узами брака. Вероятнее всего, решение покончить с официальным одиночеством знаменитый холостяк принял тайно, поскольку информации о том, что он обручился со своей возлюбленной официально нигде озвучено не было. Произошло все, как сообщают источники, максимально скромно. Актер просто пригласил будущую супругу домой, украсил жилье свечами и заказал ужин с доставкой из любимого ресторана Александры Грант. В такой обстановке под песню Фрэнка Синатры, которую они оба очень любят, звезда трилогии «Матрица» попросил у своей избранницы стать его супругой. Сообщается также, что сама Грант была очень удивлена этому предложению, однако сумела быстро прийти в себя и сказать заветное «Да».

Сам Киану Ривз пока не давал никаких официальных комментариев по поводу этой информации, однако многое уже сейчас свидетельствует о ее правдивости. Так, Ривза и Грант все чаще замечают вместе на публике, более того, пара даже не скрывает своих чувств – они постоянно держатся поближе друг к другу и не упускают возможности обняться. При этом отмечается, что со своей будущей женой актер впервые познакомился еще 10 лет назад, когда нанял ее в качестве оформителя сборника своих стихов.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:50

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