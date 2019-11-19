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Актер из фильма «Обыкновенное чудо» Юрий Соломин в тяжелом состоянии госпитализирован в Москве

Известный отечественный актер Юрий Соломин в экстренном порядке госпитализирован в Москве. У актера из фильма «Обыкновенное чудо» медики диагностируют пневмонию.
Актер из фильма «Обыкновенное чудо» Юрий Соломин в тяжелом состоянии госпитализирован в Москве

По данным «Пятого канала», 84-летний артист несколько дней терпел боли в теле и страдал от высокой температуры, однако не обращался в больницу, оставаясь дома. Тем не менее сделать это пришлось из-за ухудшившегося состояния здоровья. Врачи, которые приехали на вызов, безоговорочно приняли решение об экстренной госпитализации пожилого актера. Предположительно, диагнозом оказалась пневмония, о чем свидетельствует высокая температура и проблемы с артериями. В настоящее время неизвестно, как себя чувствует Юрий Соломин.

К слову, Юрий Соломин в 1998 году получил должность Художественныого руководителя Государственного академического Малого театра России и работает до сих пор. На его счету множество кинофильмов, а также успешных спектаклей.

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Культура / Важно
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:24

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