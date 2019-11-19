«Настоящая каторга»: Звезда «Дома-2» Наталья Варвина рассказала, что не любит домашнюю работу

Наталья Варвина разместила очередную публикацию в личном аккаунте Instagram. Она, как и многие экс-участники телевизионного проекта "Дом-2", старается поддерживать обратную связь со своими подписчиками. Девушка решила поговорить со своими поклонниками о домашних делах. Так, она сообщила им, что любит готовить, но считает настоящей каторгой моменты, когда необходимо что-то зашить или погладить.Разговор о быте сразу же заинтересовал большинство ее поклонников. Так, Наталье рассказали о том, что в список нелюбимых дел также попадает мытье посуды, уборка в доме, приготовление еды.Напомним, что Наталья Варвина родом из небольшого города Волжское Волгоградской области, а свою популярность обрела благодаря участию в проекте "Дом-2" в 2007 году.