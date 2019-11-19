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«Настоящая каторга»: Звезда «Дома-2» Наталья Варвина рассказала, что не любит домашнюю работу

Звезда телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Наталья Варвина часто общается со своими подписчиками. На этот раз она рассказала им, что не любит заниматься домашней работой.

«Настоящая каторга»: Звезда «Дома-2» Наталья Варвина рассказала, что не любит домашнюю работу

Наталья Варвина разместила очередную публикацию в личном аккаунте Instagram. Она, как и многие экс-участники телевизионного проекта "Дом-2", старается поддерживать обратную связь со своими подписчиками. Девушка решила поговорить со своими поклонниками о домашних делах. Так, она сообщила им, что любит готовить, но считает настоящей каторгой моменты, когда необходимо что-то зашить или погладить.

Разговор о быте сразу же заинтересовал большинство ее поклонников. Так, Наталье рассказали о том, что в список нелюбимых дел также попадает мытье посуды, уборка в доме, приготовление еды.


Напомним, что Наталья Варвина родом из небольшого города Волжское Волгоградской области, а свою популярность обрела благодаря участию в проекте "Дом-2" в 2007 году.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:22

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