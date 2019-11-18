Ксения Собчак готовится открыть собственную кулинарию с вегетарианскими и веганскими блюдами без глютена





Прежде Ксения Собчак уже пыталась открыть свой ресторан, тогда заведение получило название "Бублик". Посетители часто жаловались, что официанты и кухня работают слишком медленно, в меню нет желаемых блюд, а продукты для приготовления пытаются выдать за более дорогие. Телеведущая приняла решение закрыть ресторан на реконструкцию, но после он так и не открылся.Теперь же Ксения Собчак, видимо, готова снова попробовать свои силы в ресторанном бизнесе. Вместе с экспертом Александром Орловым звезда планирует открыть собственную кулинарию, где сама разработает меню только из полезных продуктов. Туда будут также включены вегетарианские и веганские блюда, не содержащие глютена. Фанатам остается пожелать светской львице успеха и надеяться, что в этот раз у нее все получится.