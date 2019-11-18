"Необходимо подтянуть вокал": Вадим Манукян рассказал, как Ольга Бузова сможет попасть на "Евровидение"





Не так давно на своем концерте в Москве телеведущая и певица Ольга Бузова буквально шокировала фанатов заявлением, что она хотела бы представлять свою страну на песенном конкурсе "Евровидение". Данное заявление прокомментировали не только коллеги звезды, но и эксперты. Некоторые считают, что у артистки есть потенциал для осуществления поставленной цели, другие же - что стоит уделить внимание другим аспектам ее карьеры.Высказался по данному поводу и депутат Госдумы Вадим Манукян. Он отметил, что Ольга Бузова могла бы поехать на "Евровидение", но для этого нужно передать права трансляции прямых эфиров телеканалу "Россия 1". Также артистке стоит серьезно подтянуть свой вокал, хорошо продумать концепцию номера, костюм для выступления. Шанс у артистки появится, если она обратится за песней к зарубежным авторам, она станет хитом и певица исполнит ее в живую очень хорошо.