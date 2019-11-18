АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые связали кожное заболевание, провоцирующее рубцевание кожи на ладонях, с повышенным риском…
EUR 70.41 USD 63.89
Курс валют на 16.11.2019

"Необходимо подтянуть вокал": Вадим Манукян рассказал, как Ольга Бузова сможет попасть на "Евровидение"

Депутат Госдумы Вадим Манукян высказал свое мнение касательно участия звезды проекта "Дом-2" и телеведущей Ольги Бузовой в песенном конкурсе "Евровидение". Эксперт считает это вполне реальным, если певица подтянет вокал и выполнит некоторые условия.
"Необходимо подтянуть вокал": Вадим Манукян рассказал, как Ольга Бузова сможет попасть на "Евровидение"

Не так давно на своем концерте в Москве телеведущая и певица Ольга Бузова буквально шокировала фанатов заявлением, что она хотела бы представлять свою страну на песенном конкурсе "Евровидение". Данное заявление прокомментировали не только коллеги звезды, но и эксперты. Некоторые считают, что у артистки есть потенциал для осуществления поставленной цели, другие же - что стоит уделить внимание другим аспектам ее карьеры.

Высказался по данному поводу и депутат Госдумы Вадим Манукян. Он отметил, что Ольга Бузова могла бы поехать на "Евровидение", но для этого нужно передать права трансляции прямых эфиров телеканалу "Россия 1". Также артистке стоит серьезно подтянуть свой вокал, хорошо продумать концепцию номера, костюм для выступления. Шанс у артистки появится, если она обратится за песней к зарубежным авторам, она станет хитом и певица исполнит ее в живую очень хорошо.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:59

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сына Бари Алибасова избили во время съемок программы “Пусть…
Эксперты составили список наиболее продаваемых авто на вторичном рынке…
«Мне неприятно, когда Голд прыгает сверху на другом мужике»: Илья Яббаров отчитал возлюбленную за…
Владимир Симонов до сих пор не может смириться с убийством…
Экстрасенс Татьяна Анисимова предсказала звезде "Дома-2" Ольге Рапунцель рождение…
«Гараж 54» создал прозрачные колесные…
Ксения Собчак готовится открыть собственную кулинарию с вегетарианскими и веганскими блюдами без…
Ученые нашли метод создания новых нервных…
"Необходимо подтянуть вокал": Вадим Манукян рассказал, как Ольга Бузова сможет попасть на…
Врач рассказал, как правильно бороться с осенней…
Бывшую участницу проекта "Дом-2" Ольгу Бузову назвали одной из богатейших женщин…
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала снимок в платье с…
В Турции рыбак обнаружил окаменелости возрастом 7,5 миллиона…
«Получше катафалка»: Максим Виторган подшутил над свадьбой Ксении…
Анфиса Чехова удивила поклонников тонкой…
Максим Виторган публично поблагодарил Ксению Собчак за…
Врачи из РФ рассказали, кому противопоказаны медицинские…
Ксения Собчак трогательно поздравила сына Платона с…
Медики рассказали об опасности выпяченного…
«Я люблю цирк Запашных»: Ксения Бородина обругала затравивших ее…
В Москве по неизвестным причинам скончался трехмесячный…
Ford GT40 из «Ford против Ferrari» выставят на…
"Сводит счеты": Ольга Бузова обидела Майю Донцову на программе "Бородина против…
Тарзан с разрешения Наташи Королевой закрыл ее в мусорном…
Sony запатентовала геймпад для PlayStation…
Ученые с помощью 3D-принтера создали пуленепробиваемые…
Мадонна приняла заполненную льдом…
Женщины выбрали лучший автомобиль 2019…
На Ближнем Востоке люди неолита делали украшения из человеческих…
Дмитрий Быков высказался о конфликте с Верой…
Ученые создали лекарство, способное продлевать жизнь…
Официальным дилерам показали новую модель Chevrolet…
Звезда "Дом-2" Милена Безбородова бросила брата в детдоме, потому что там он находится на полном…
Ученые: Живот растет с возрастом из за снижения активности некоторых иммунных…
Составлен ТОП-5 марок по выручке за 9 месяцев 2019 года в…
Дочь звезды "Дом-2" Инны Воловичевой назвала её плохой…
Лайма Вайкуле призналась, что с детства ненавидит обтягивающую…
Эксперты назвали препятствия наступлению беременности и способы повышения шанса на…
Бренд Hyundai представил дешевую версию…
Huawei придумала новые способы размещения фронтальной…
Просмотреть все новости