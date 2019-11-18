Бывшую участницу проекта "Дом-2" Ольгу Бузову назвали одной из богатейших женщин России
Бывшая участница проекта "Дом-2" Ольга Бузова названа одной из самых успешных звезд реалити-шоу. Она пришла туда совсем юной, но смогла запомниться и полюбиться зрителям, а теперь и вовсе считается одной из богатейших женщин России.
Ольга Бузова пришла на проект "Дом-2", когда ей едва исполнилось 18 лет. Несмотря на то, что многие считали ее глупой блондинкой, девушка смогла построить отношения на реалити-шоу, запомниться и полюбиться зрителям. Позже она твердо решила, что уходит за Периметр, но организаторы тут же сделали звезде предложение, от которого она не смогла отказаться и стала вести проект "Дом-2".
Ольга Бузова всегда покоряла публику своей искренностью и открытостью, она не глупа, как кажется со стороны, что подтверждает успешная карьера знаменитости. Помимо реалити-шоу, Ольга Бузова стала петь, выпускает свою линию одежды и, по слухам, планирует продавать под собственным именем алкоголь. Ее состояние исчисляется несколькими миллионами долларов, она является одной из богатейших женщин России.
Ольга Бузова пришла на проект "Дом-2", когда ей едва исполнилось 18 лет. Несмотря на то, что многие считали ее глупой блондинкой, девушка смогла построить отношения на реалити-шоу, запомниться и полюбиться зрителям. Позже она твердо решила, что уходит за Периметр, но организаторы тут же сделали звезде предложение, от которого она не смогла отказаться и стала вести проект "Дом-2".
Ольга Бузова всегда покоряла публику своей искренностью и открытостью, она не глупа, как кажется со стороны, что подтверждает успешная карьера знаменитости. Помимо реалити-шоу, Ольга Бузова стала петь, выпускает свою линию одежды и, по слухам, планирует продавать под собственным именем алкоголь. Ее состояние исчисляется несколькими миллионами долларов, она является одной из богатейших женщин России.