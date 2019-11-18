Бывшую участницу проекта "Дом-2" Ольгу Бузову назвали одной из богатейших женщин России





Ольга Бузова пришла на проект "Дом-2", когда ей едва исполнилось 18 лет. Несмотря на то, что многие считали ее глупой блондинкой, девушка смогла построить отношения на реалити-шоу, запомниться и полюбиться зрителям. Позже она твердо решила, что уходит за Периметр, но организаторы тут же сделали звезде предложение, от которого она не смогла отказаться и стала вести проект "Дом-2".Ольга Бузова всегда покоряла публику своей искренностью и открытостью, она не глупа, как кажется со стороны, что подтверждает успешная карьера знаменитости. Помимо реалити-шоу, Ольга Бузова стала петь, выпускает свою линию одежды и, по слухам, планирует продавать под собственным именем алкоголь. Ее состояние исчисляется несколькими миллионами долларов, она является одной из богатейших женщин России.