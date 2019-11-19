Создатель TikTok планирует запустить потоковый музыкальный сервис





В настоящий момент компания ByteDance Technology ведет прямые переговоры с крупнейшими мировыми музыкальными лейблами вроде Universal Music, Sony Music и Warner Music. Если создателям TikTok удастся достигнуть с ними договоренностей, то пользователи их нового сервиса получат доступ к обширной библиотеке, включающей практически всю доступную на сегодняшний день музыку. Подробности этих переговоров неизвестны.Пользователи нового потокового музыкального сервиса получат доступ не только к аудиозаписям, но и клипам разных исполнителей. Кроме того, ByteDance Technology планирует связать новую платформу с TikTok, у них будет частичное пересечение функций, однако подробностей на этот счет пока нет.Главной особенностью этого музыкального сервиса может стать гибкая система оплаты подписки, которая будет отличаться в разных странах мира. Сообщается, что месячная плата для пользователей из Индии составит менее 2 долларов, тогда как в США она будет в 5 раз больше. Запуск платформы запланирован на декабрь 2019 года. Считается, что в первую очередь детище создателей TikTok появится в Бразилии, Индии и Индонезии, а до США доберется позже.