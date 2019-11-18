Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала снимок в платье с декольте

Родные актрисы все еще не разглашают информацию по поводу нынешнего состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. На официальной странице, которую создали специально в рамках поддержки звезды, в течение последних дней не было никаких обновлений. Поклонники заволновались по этому поводу, ничего не зная о положении «няни Вики».Разрядила ситуацию дочь актрисы Анна, опубликовавшая в микроблоге новую фотографию. В кадре перед пользователями она предстала в темном наряде с декольте. Эффективно дополнила образ шляпа для повседневного использования. Снимок был сделан в рамках рекламного фотосета для брендового бутика и, возможно, еще несколько месяцев назад. Автор решила не комментировать свой пост, набравший уже больше 3,2 тысяч лайков.