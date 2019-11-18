Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала снимок в платье с декольте
Дочь Анастасии Заворотнюк сфотографировалась в красивом платье с декольте. Новый снимок недавно появился в ее Instagram-аккаунте.
Родные актрисы все еще не разглашают информацию по поводу нынешнего состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. На официальной странице, которую создали специально в рамках поддержки звезды, в течение последних дней не было никаких обновлений. Поклонники заволновались по этому поводу, ничего не зная о положении «няни Вики».
Разрядила ситуацию дочь актрисы Анна, опубликовавшая в микроблоге новую фотографию. В кадре перед пользователями она предстала в темном наряде с декольте. Эффективно дополнила образ шляпа для повседневного использования. Снимок был сделан в рамках рекламного фотосета для брендового бутика и, возможно, еще несколько месяцев назад. Автор решила не комментировать свой пост, набравший уже больше 3,2 тысяч лайков.
Родные актрисы все еще не разглашают информацию по поводу нынешнего состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. На официальной странице, которую создали специально в рамках поддержки звезды, в течение последних дней не было никаких обновлений. Поклонники заволновались по этому поводу, ничего не зная о положении «няни Вики».
Разрядила ситуацию дочь актрисы Анна, опубликовавшая в микроблоге новую фотографию. В кадре перед пользователями она предстала в темном наряде с декольте. Эффективно дополнила образ шляпа для повседневного использования. Снимок был сделан в рамках рекламного фотосета для брендового бутика и, возможно, еще несколько месяцев назад. Автор решила не комментировать свой пост, набравший уже больше 3,2 тысяч лайков.