АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые связали кожное заболевание, провоцирующее рубцевание кожи на ладонях, с повышенным риском…
EUR 70.41 USD 63.89
Курс валют на 16.11.2019

Анфиса Чехова удивила поклонников тонкой талией

Российская телеведущая и певица Анфиса Чехова удивила поклонников тонкой талией. Знаменитость разместила на своей странице в Instagram фото с Турции, на котором позирует в бикини на берегу моря.
Анфиса Чехова удивила поклонников тонкой талией

Анфиса Чехова вместе со своим семилетним сыном и матерью находится на отдыхе в Турции. Окончание пляжного сезона и снижение температуры моря не помешало 41-летней телеведущей сделать эффектные фото в бикини.

«Водичка, конечно, прохладная. Но ради фото залезть в неё можно», ― пишет певица под соответствующим кадром на своей странице в Instagram. Анфиса Чехова также рассказала, что в ноябре в Турции «райский климат», поэтому её мама и сын Соломон смело купаются в море.

Поклонники в комментариях выразили восхищение формой, в которой пребывает телеведущая и её тонкой талией: «Идеальная фигура!», «Анфиса, вы красотка!», «Уаааау! Вот это фигура». Однако среди фолловеров оказались и те, кто обвинил знаменитость в использовании фотошопа.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 20:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сына Бари Алибасова избили во время съемок программы “Пусть…
Эксперты составили список наиболее продаваемых авто на вторичном рынке…
«Мне неприятно, когда Голд прыгает сверху на другом мужике»: Илья Яббаров отчитал возлюбленную за…
Владимир Симонов до сих пор не может смириться с убийством…
Экстрасенс Татьяна Анисимова предсказала звезде "Дома-2" Ольге Рапунцель рождение…
«Гараж 54» создал прозрачные колесные…
Ксения Собчак готовится открыть собственную кулинарию с вегетарианскими и веганскими блюдами без…
Ученые нашли метод создания новых нервных…
"Необходимо подтянуть вокал": Вадим Манукян рассказал, как Ольга Бузова сможет попасть на…
Врач рассказал, как правильно бороться с осенней…
Бывшую участницу проекта "Дом-2" Ольгу Бузову назвали одной из богатейших женщин…
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала снимок в платье с…
В Турции рыбак обнаружил окаменелости возрастом 7,5 миллиона…
«Получше катафалка»: Максим Виторган подшутил над свадьбой Ксении…
Анфиса Чехова удивила поклонников тонкой…
Максим Виторган публично поблагодарил Ксению Собчак за…
Врачи из РФ рассказали, кому противопоказаны медицинские…
Ксения Собчак трогательно поздравила сына Платона с…
Медики рассказали об опасности выпяченного…
«Я люблю цирк Запашных»: Ксения Бородина обругала затравивших ее…
В Москве по неизвестным причинам скончался трехмесячный…
Ford GT40 из «Ford против Ferrari» выставят на…
"Сводит счеты": Ольга Бузова обидела Майю Донцову на программе "Бородина против…
Тарзан с разрешения Наташи Королевой закрыл ее в мусорном…
Sony запатентовала геймпад для PlayStation…
Ученые с помощью 3D-принтера создали пуленепробиваемые…
Мадонна приняла заполненную льдом…
Женщины выбрали лучший автомобиль 2019…
На Ближнем Востоке люди неолита делали украшения из человеческих…
Дмитрий Быков высказался о конфликте с Верой…
Ученые создали лекарство, способное продлевать жизнь…
Официальным дилерам показали новую модель Chevrolet…
Звезда "Дом-2" Милена Безбородова бросила брата в детдоме, потому что там он находится на полном…
Ученые: Живот растет с возрастом из за снижения активности некоторых иммунных…
Составлен ТОП-5 марок по выручке за 9 месяцев 2019 года в…
Дочь звезды "Дом-2" Инны Воловичевой назвала её плохой…
Лайма Вайкуле призналась, что с детства ненавидит обтягивающую…
Эксперты назвали препятствия наступлению беременности и способы повышения шанса на…
Бренд Hyundai представил дешевую версию…
Huawei придумала новые способы размещения фронтальной…
Просмотреть все новости