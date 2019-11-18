Анфиса Чехова удивила поклонников тонкой талией

Анфиса Чехова вместе со своим семилетним сыном и матерью находится на отдыхе в Турции. Окончание пляжного сезона и снижение температуры моря не помешало 41-летней телеведущей сделать эффектные фото в бикини.«Водичка, конечно, прохладная. Но ради фото залезть в неё можно», ― пишет певица под соответствующим кадром на своей странице в Instagram. Анфиса Чехова также рассказала, что в ноябре в Турции «райский климат», поэтому её мама и сын Соломон смело купаются в море.Поклонники в комментариях выразили восхищение формой, в которой пребывает телеведущая и её тонкой талией: «Идеальная фигура!», «Анфиса, вы красотка!», «Уаааау! Вот это фигура». Однако среди фолловеров оказались и те, кто обвинил знаменитость в использовании фотошопа.