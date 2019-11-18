Ксения Собчак трогательно поздравила сына Платона с 3-летием

Ксения Собчак в публикации отметила, что люди правильно говорят - счастье каждый создает для себя сам, а у нее дома есть его источник, который живет там "на постоянке", а появился три года назад. В дополнение телеведущая показала совместный снимок с маленьким сыном Платоном, чем растрогала своих поклонников. Многие поддержали звезду проекта "Дом-2" и отметили, что мальчик действительно буквально светится от счастья рядом с мамой.Не так давно Ксения Собчак также показала, как трогательно маленький Платон поздравил ее с днем рождения. Наследник прочитал для мамы стихотворение, чем растрогал ее буквально до слез. Сына Ксения Собчак родила в браке с актером Максимом Виторганом в возрасте 38 лет.