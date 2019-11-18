В Турции рыбак обнаружил окаменелости возрастом 7,5 миллиона лет





Как сообщает портал «RusTurkey.com», после уведомления властей о нахождении окаменелостей для их исследования на указанное место была направлена группа археологов. Антрополог Омер Даг заявил, что сохранившиеся фрагменты от зубов и конечностей свидетельствуют, что останки принадлежат слону. Однако для получения достоверных данных, которые после будут опубликованы в официальных источниках, ископаемые кости находятся на экспертизе. Предположительно, возраст останков, найденных рыбаком, составляет 7,5 миллиона лет.Специалисты указывают, что фоссилии в городе Кайсери - наиболее крупные окаменелости из ранее найденных на территории Турции и извлеченных целыми.