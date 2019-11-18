Врачи из РФ рассказали, кому противопоказаны медицинские банки





Медицинскими банками людей лечили еще в античных государствах. В России эффективность данной методики доказал известный врач Николай Пирогов в позапрошлом столетии. По словам отечественных медиков, правильно используемые банки способны улучшать кровообращение, обмен веществ и стимулировать иммунную систему. В целом, получаемый эффект тот, что и при аутогемотерапии, только меньше осложнений.Не рекомендуется «ставить» банки людям с гемофилией, артериальной гипертензией, легочным туберкулезом, кожными заболеваниями и сердечникам. Противопоказана терапия и не достигшим 3-летнего возраста детям и лицам с температурой выше 38 градусов.