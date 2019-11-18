«Я люблю цирк Запашных»: Ксения Бородина обругала затравивших ее зоозащитников
Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина недавно посетила вместе с дочерьми представление братьев Запашных, после чего решила поделиться впечатлениями с поклонниками. Общение в итоге закончилось скандалом, а знаменитость обругала зоозащитниц, затравивших ее за посещение цирка.
Телеведущая Ксения Бородина часто ссорится со своими подписчиками, отстаивая мнение по многим вопросам. Недавно звезда также не стала молчать, после того, как ее затравили за поход в цирк на представление братьев Запашных. Звезда проекта "Дом-2" хотела рассказать фолловерам, как ей и дочерям понравилось, однако в итоге дело дошло до скандала. Многие стали упрекать звезду, якобы она способствует содержанию зверей в тесных вольерах. Бородина ответила, что звери находятся в тепле, их кормят и любят. Тем не менее, зоозащитники добавили, что звери не выбирали, жить им в вольере или на свободе.
Ксения Бородина не смогла промолчать и обругала подписчиков. Знаменитость оказалась удивлена, ведь многие носят мех и едят мясо, совсем не задумываясь, что это все тоже дают животные.
Телеведущая Ксения Бородина часто ссорится со своими подписчиками, отстаивая мнение по многим вопросам. Недавно звезда также не стала молчать, после того, как ее затравили за поход в цирк на представление братьев Запашных. Звезда проекта "Дом-2" хотела рассказать фолловерам, как ей и дочерям понравилось, однако в итоге дело дошло до скандала. Многие стали упрекать звезду, якобы она способствует содержанию зверей в тесных вольерах. Бородина ответила, что звери находятся в тепле, их кормят и любят. Тем не менее, зоозащитники добавили, что звери не выбирали, жить им в вольере или на свободе.
Ксения Бородина не смогла промолчать и обругала подписчиков. Знаменитость оказалась удивлена, ведь многие носят мех и едят мясо, совсем не задумываясь, что это все тоже дают животные.