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Медики рассказали об опасности выпяченного живота

Состояние брюшного пресса может указывать на некоторые проблемы с кишечником, например, опущение внутренних органов. В таком случае живот всегда остается выпяченным.

Остеопат Владимир Животов подчеркнул, что почти всегда причиной висячего живота считают переедание, но даже у худых людей встречается такая проблема. В их случае нет необходимой жировой прослойки, чтобы поддерживать внутренние органы. Само положение живота не имеет связи с его размерами. Например, он может быть большим, но подтянутым. Торчащий живот наиболее часто можно наблюдать у граждан с опущенным кишечником, чему предшествует травма копчика, регулярное поднятие тяжестей, вынашивание ребенка, роды и даже прыжки на батуте.

Исправить проблему можно с помощью специальных упражнений, направленных на внутренние связки, поддерживающие органы, и пресс. Однако для эффективности медик рекомендует записаться на прием к специалисту, способного вернуть органы в начальное положение и разработать правильную программу.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:16

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