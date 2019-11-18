Медики рассказали об опасности выпяченного живота





Остеопат Владимир Животов подчеркнул, что почти всегда причиной висячего живота считают переедание, но даже у худых людей встречается такая проблема. В их случае нет необходимой жировой прослойки, чтобы поддерживать внутренние органы. Само положение живота не имеет связи с его размерами. Например, он может быть большим, но подтянутым. Торчащий живот наиболее часто можно наблюдать у граждан с опущенным кишечником, чему предшествует травма копчика, регулярное поднятие тяжестей, вынашивание ребенка, роды и даже прыжки на батуте.Исправить проблему можно с помощью специальных упражнений, направленных на внутренние связки, поддерживающие органы, и пресс. Однако для эффективности медик рекомендует записаться на прием к специалисту, способного вернуть органы в начальное положение и разработать правильную программу.