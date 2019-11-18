Sony запатентовала геймпад для PlayStation 5
Компания Sony зарегистрировала патент на очередной геймпад. Предполагается, что новинка станет частью платформы PlayStation 5.
У прибора тачпад увеличился, а стики уменьшились, судя по имеющимся изображениям. Также нет светового индикатора в верхней панели, но внесен в конструкцию новый элемент под клавишей PS. В нижней части имеются разъемы с неизвестным пока назначением. В визуальном плане контроллер кажется больше предшественника и напоминает аналогичную деталь от компании Microsoft.
Игровая приставка Sony PlayStation 5 выйдет на рынок в конце следующего года. Среди ее функций поддержка трассировки лучей, частичная установка игр, оснащение 4K Blu-Ray и SSD приводом. Стоимость изобретения японской компании обнародуют позже.
Sony выпускает PS с 1994 года, тогда платформу могли купить только жители Японии. Спустя год продажи начались в США и Европе. Постепенно модель обновлялась с улучшением функционала. У потребителей PlayStation получила большую популярность, к 2000 году фирма реализовала почти 103 миллиона экземпляров.
У прибора тачпад увеличился, а стики уменьшились, судя по имеющимся изображениям. Также нет светового индикатора в верхней панели, но внесен в конструкцию новый элемент под клавишей PS. В нижней части имеются разъемы с неизвестным пока назначением. В визуальном плане контроллер кажется больше предшественника и напоминает аналогичную деталь от компании Microsoft.
Игровая приставка Sony PlayStation 5 выйдет на рынок в конце следующего года. Среди ее функций поддержка трассировки лучей, частичная установка игр, оснащение 4K Blu-Ray и SSD приводом. Стоимость изобретения японской компании обнародуют позже.
Sony выпускает PS с 1994 года, тогда платформу могли купить только жители Японии. Спустя год продажи начались в США и Европе. Постепенно модель обновлялась с улучшением функционала. У потребителей PlayStation получила большую популярность, к 2000 году фирма реализовала почти 103 миллиона экземпляров.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:40