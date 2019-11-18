На Ближнем Востоке люди неолита делали украшения из человеческих зубов
Археологи во время раскопок в Турции обнаружили украшения людей неолита. Они выполнены из человеческих зубов, ученые считают, что такая традиция была распространена на всем Ближнем Востоке, тогда как в других частях мира она встречается крайне редко.
Раскопки проходили на западе Турции в неолитическом поселении Чатал-Хююк. На его территории археологии обнаружили множество следов культуры людей неолита, среди них украшения из зубов, костей и рогов животных. Некоторые находки привлекли больше всего внимания ученых, так как они сильно отличались от остальных.
Археологи обнаружили 3 человеческих зуба, имеющие отверстия в середине и орнаменты на внешних сторонах. Их возраст составляет 6700-6300 лет до н.э. Два зуба ученые нашли в развалинах дома, а еще один – в могиле. Все они выполнены в одном стиле и использовались людьми неолита в качестве украшений.
Дальнейшее исследование показало, что их носили достаточно долго, о чем говорит сильный износ. Примечательно, что следов кариеса на зубах замечено, они выглядят вполне здоровыми. При этом специалисты уверены, что их удалили у людей уже после смерти последних.
Ученые также отметили, что использование человеческих зубов в качестве украшений на Ближнем Востоке встречается чаще, чем в остальных частях мира. Такие вещи должны были иметь для жителей неолита большое символическое значение.
Раскопки проходили на западе Турции в неолитическом поселении Чатал-Хююк. На его территории археологии обнаружили множество следов культуры людей неолита, среди них украшения из зубов, костей и рогов животных. Некоторые находки привлекли больше всего внимания ученых, так как они сильно отличались от остальных.
Археологи обнаружили 3 человеческих зуба, имеющие отверстия в середине и орнаменты на внешних сторонах. Их возраст составляет 6700-6300 лет до н.э. Два зуба ученые нашли в развалинах дома, а еще один – в могиле. Все они выполнены в одном стиле и использовались людьми неолита в качестве украшений.
Дальнейшее исследование показало, что их носили достаточно долго, о чем говорит сильный износ. Примечательно, что следов кариеса на зубах замечено, они выглядят вполне здоровыми. При этом специалисты уверены, что их удалили у людей уже после смерти последних.
Ученые также отметили, что использование человеческих зубов в качестве украшений на Ближнем Востоке встречается чаще, чем в остальных частях мира. Такие вещи должны были иметь для жителей неолита большое символическое значение.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:08