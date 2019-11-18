Ученые: Живот растет с возрастом из за снижения активности некоторых иммунных клеток





Ученые утверждают, что скопление жира в области живота может быть одним из признаков различных метаболических заболеваний. С возрастом люди становятся более склонны к набору лишнего веса. Это обусловлено тем, что количество иммунных клеток, перерабатывающих жир в энергию, существенно снижается, хотя их активность остаётся на прежнем уровне. Также выяснилось, что с течением времени воздействие этих клеток на организм может привести к возникновению некоторых воспалений, а также привести к ряду метаболических нарушений.Ученые провели эксперимент на мышах, возраст которых приближался к средней продолжительности жизни людей. Специалисты уменьшили сигнал, который вызывает чрезмерную активность иммунных клеток, благодаря чему воспалительный процесс был остановлен. Жир перестал скапливаться в районе живота, а также пропали другие признаки возрастных метаболических заболеваний.