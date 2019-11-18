Татьяна Навка трогательно поздравила мать с днем рождения

Татьяна Навка в адресованном матери поздравлении отметила, что за год она стала еще более мудрой, красивой и счастливой. Спортсменка считает, что в особую для родственницы дату можно сказать тысячи слова благодарности и вспомнить много семейных историй. Звезда поблагодарила мать за ценные советы, а также назвала “маяком” по жизни. Навке хочется равняться на свою родительницу, поэтому она желает, чтобы ее свет озарял ее жизнь ярче и дольше.К поздравлениям в комментариях успели присоединиться и поклонники и отечественные знаменитости, в числе которых актриса Алика Смехова и телеведущая Екатерина Варнава.