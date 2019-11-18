Миша Романова: "Макс Барских не является отцом моего ребенка"





Известно, что Миша Романова покинула состав поп-группы "ВИА Гра" еще в 2018 году из-за беременности. Позднее выяснилось, что уход в декрет был омрачен неприятным эпизодом. Когда певица находилась на 16-й неделе, врачи сознательно провели операцию по увеличению груди, что могло навредить здоровью ребенка. Звезда признается, что медики взяли у неё анализы, однако решили не останавливаться из-за халатности или желания заработать. Все же, появление Мартина на свет прошло без осложнений и младенец оказался совершенно здоровым.В интервью российскому изданию Романова также рассказала о настоящем отце годовалого сына. Несмотря на продолжительные отношения и дружбу с Максом Барских, он не был причастен к зачатию. Имя биологического родителя исполнительница отказалась называть. При этом, она намекнула, что мужчина был влиятельным режиссером. Сейчас он помогает бывшей пассии материально, однако не участвует в воспитании сына. Романова, в свою очередь, говорит о нежелании возобновлять отношения с этим человеком.