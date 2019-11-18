Регина Тодоренко рассказала о причинах ссор с мужем Владом Топаловым

Регина Тодоренко и Влад Топалов состоят в браке почти уже год, результатом которого стало рождение сына Михаила. Счастливая семья сыграла свадьбу в Италии и теперь удачно совмещает профессиональную деятельность с воспитанием ребенка. В случае с бывшей ведущей программы "Орел и Решка", её по праву можно назвать "сверхпродуктивной мамой". Это обосновывается участием телезвезды в нескольких проектах и создании собственного ток-шоу "Регина+1". За эфиры последнего Тодоренко совсем недавно удостоилась премии "ТЭФИ" в номинации "Лучшая ведущая утренней программы".Из-за плотного графика, приглядывания за сыном, а также внимания супругу, знаменитость не всегда мирно решает конфликты. Известно, что звездная пара часто устраивает ссоры, результатом которых могут быть совершенно незначительные вещи. Тодоренко признается, что это происходит из-за разницы в темпераментах. Обычно "подспорьем для криков" часто становиться неаккуратность молодой супруги или излишняя педантичность мужа. По словам шоувумен, её "хаотичность" и "целенаправленность" Топалова взаимодополняют друг друга.