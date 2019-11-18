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Ученые: Противозачаточные таблетки могут привести к тяжелой депрессии

Итальянское агентство по лекарственным средствам рассказало о том, что противозачаточные таблетки могут быть опасными для психического здоровья. Их прием способен привести к тяжелой форме депрессии и сильной подавленности.
Ученые: Противозачаточные таблетки могут привести к тяжелой депрессии

О таком влиянии противозачаточных таблеток на организм женщины стало известно давно, однако лишь недавно закончились длительные исследования, статистически подтверждающие такое мнение. Именно поэтому Итальянское агентство по лекарственным средствам сделало подобное заявление и предупредило представительниц прекрасного пола о побочных эффектах. Специалисты отмечают, что использование противозачаточных таблеток способно оказывать негативное влияние на психологическое здоровье человека, у него может развиться депрессия и подавленные состояния. Они при отсутствии своевременного лечения способны привести к проблемам со здоровьем.

Женщинам нужно внимательно следить за своим состоянием после начала принятия гормональных контрацептивов и отслеживать малейшие перемены в нем. Специалисты обращают внимание на то, что изменения могут быть очень быстрыми, поэтому не стоит тянуть с обращением в больницу в том случае, если начали появляться первые симптомы депрессии и подавленности. Также эксперты обратили внимание на то, что каждой женщине необходимо проконсультироваться с врачом перед началом употребления таких средств.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:08

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