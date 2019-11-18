Диетологи: У натурального молока нет полноценной замены





В Сети распространяются ложные утверждения о возможном вреде молочных продуктов для организма. По словам российского диетолога Алексея Ковалькова, как цельное, так и переработанное молоко является безопасным в умеренных количествах. При этом, натуральный напиток в разы превосходит любые заменители, вроде растительного из овсянки, кунжута, или миндаля. Медик обосновывает такой феномен разницей в количестве имеющегося белка. Все же, рекомендуется воздержаться от чрезмерного употребления лактосодержащей пищи.Мода на диетическое молоко из альтернативных источников зачастую является способом маркетологов заработать на неэффективной продукции. Единственная польза от перехода на заменители может проявиться у людей, страдающих непереносимостью лактозы. Последняя развивается у людей после 20 лет, что можно наблюдать у от 6 до 15% россиян. Кроме прочего, врачи развеяли мифы относительно благоприятного воздействия молока в любом возрасте. 90% всей костной массы полностью формируется по достижению совершеннолетия, поэтому питье продукта способно лишь снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.