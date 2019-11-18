В Екатеринбурге провели уникальную операцию девочке с эпилепсией





В отделении екатеринбургской больницы № 40 было проведено уникальное хирургическое вмешательство. 11-летняя девочка, страдающая от эпилепсии, успешно прошла операцию по внедрению стимулятора блуждающего нерва. Медики сообщают, что у пациентки наблюдалась патология еще с трех лет, что выражалось в 3-4 приступах ежедневно. При этом лечение медикаментами не имело особенного эффекта не только на развитие болезни, но и на присутствующие боли. Лишь после консилиума и тщательной консультации эксперты решились на VNS-терапию.Медицинская практика показывает, что электростимуляция этого черепного нерва поможет в уменьшении болезненных ощущений и частоты припадков. Основной эффект должен наступить по прошествии от нескольких месяцев до одного года, который постепенно будет усиливаться. Теперь и среди уральских врачей используется подобный метод лечения эпилепсии. На данный момент маленькая пациентка находится в послеоперационном состоянии и в скором времени выпишется из клиники.