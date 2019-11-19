Данила Козловский, Александр Петров и другие: Названы самые красивые мужчины России
В России 19 ноября отмечается День мужчин, а эту дату в 2000 году внедрил доктор Джер Тилуксингх из Университета Вест-Индии. Он посчитал, что День защитника Отечества и День отца не подходят всем мужчинам. Профессор выбрал датой нового праздника день рождения своего отца, который всегда оставался примером для него. Также по случайности футбольная ассоциация выпустила в этот день манифест против гендерных, этнических и духовных разногласий в командах. Большинство женщин России привыкли не обращать внимание на мужскую привлекательность, однако такие знаменитости всегда пользовались вниманием большого количества поклонниц. Журналисты издания "Дни24" составили перечень известных мужчин страны, которые отличаются не только красотой, но и стремительным развитием карьеры.
Актер дебютировал в кино в 2010 году в эпизодической роли сериала “Голоса”, а спустя два года ему предложили главную роль в проекте “Когда цветет папоротник”. Сейчас он задействован в театральных постановках, а также сотрудничает с Федором Бондарчуком. В его фильмографии состоят более 50 проектов, а после премьеры киноленты “Текст” внимание публики к артисту значительно возросло. Известно, что он находится в отношениях с коллегой Стасей Милославской, с которой познакомился на съемках “Стрельцов” в 2019 году.
Актер является представителем наиболее привлекательного для женщин типажа, но при этом он умеет задействовать свои внешние данные в кино. Его называют “палочкой-выручалочкой” даже для самого слабого фильма. Козловский пользуется успехом не только в России, но и за рубежом, поскольку имел опыт съемок в голливудской кинокартине. Также он задействован в качестве сценариста, продюсера и режиссера.
Карьера Максима Матвеева в кино развивалась стремительно, а в театре он играл еще во время учебы в Москве. Он сразу получил главную роль в фильме “Тиски”, благодаря чему стал востребованным не только на актерском поприще, но и среди девушек. Недавно он сменил имидж, став похожим на Брэда Питта, чем поразил своих поклонниц.
Разработчика и бизнесмена Павла Дурова знают как создателя популярной социальной сети “ВКонтакте”. Его включают в списки наиболее привлекательных людей страны. Интерес противоположного пола он подогревает фотографиями в Instagram, где показывает не только черты лица, но и голый торс. Однако он создал имидж скандальной личности, когда уехал из страны, отмечая, что “здесь невозможно работать”.
В начале карьеры актер попробовал свои силы в фильме “Война” Алексея Балабанова и его сразу утвердили на главную роль. Затем на него посыпались предложения, а среди всех работ публике больше всего Чадов запомнился в “Ночном дозоре” и “Играх мотыльков”.
Певец занимается музыкой с ранних лет, а на протяжении продвижения карьеры он состоял в коллективах “Непоседы” и “Smash!” Долгое время он поет сольно. Сергей Лазарев представил Россию на конкурсе “Евровидение-2016”, но занял 3-е место. Сейчас у артиста есть масса поклонниц, которые ценят не только его яркую внешность, но и творчество.
Чаще всего Станислав Бондаренко играет роль “героя-любовника”, чем заслужил особое внимание со стороны женской аудитории. Ежегодно с участием актера выходят несколько сериалов, а наиболее известными из них стали “Грех”, “Талисман любви” и “Верни мою любовь”. Также артист задействован в театре, где ему предлагают подобные роли.
Музыкант и предприниматель Эмин Агаларов руководит крупными коммерческими проектами, а также выпускает хиты, возглавляющие музыкальные рейтинги. Поклонницы считают артиста особенно привлекательным, а также называют примерным семьянином. Он воспитывает близнецов Али и Микаила, а также дочь Амину от брака с Лейлой Алиевой. Алена Гаврилова родила Эмину дочь Афину.
Шоумен Александр Ревва получил признание публики будучи игроком команды КВН “Утомленные солнцем”. Хорошие внешние данные позволили ему добиться популярности в качестве певца. Его хиты ориентированы на женскую аудиторию, но помимо творчества он снимается в фильмах и является продюсером.
Российский актер с 18 лет снимается в кино, но при этом имеет диплом юриста и является специалистом по драгоценным камням. Все детство Константина Крюкова прошло в Швейцарии, где он с отличием окончил художественную школу.
Сейчас у артиста есть большая армия поклонников, которые ценят его привлекательность и талант.
Александр Петров
Актер дебютировал в кино в 2010 году в эпизодической роли сериала “Голоса”, а спустя два года ему предложили главную роль в проекте “Когда цветет папоротник”. Сейчас он задействован в театральных постановках, а также сотрудничает с Федором Бондарчуком. В его фильмографии состоят более 50 проектов, а после премьеры киноленты “Текст” внимание публики к артисту значительно возросло. Известно, что он находится в отношениях с коллегой Стасей Милославской, с которой познакомился на съемках “Стрельцов” в 2019 году.
Данила Козловский
Актер является представителем наиболее привлекательного для женщин типажа, но при этом он умеет задействовать свои внешние данные в кино. Его называют “палочкой-выручалочкой” даже для самого слабого фильма. Козловский пользуется успехом не только в России, но и за рубежом, поскольку имел опыт съемок в голливудской кинокартине. Также он задействован в качестве сценариста, продюсера и режиссера.
Максим Матвеев
Карьера Максима Матвеева в кино развивалась стремительно, а в театре он играл еще во время учебы в Москве. Он сразу получил главную роль в фильме “Тиски”, благодаря чему стал востребованным не только на актерском поприще, но и среди девушек. Недавно он сменил имидж, став похожим на Брэда Питта, чем поразил своих поклонниц.
Павел Дуров
Разработчика и бизнесмена Павла Дурова знают как создателя популярной социальной сети “ВКонтакте”. Его включают в списки наиболее привлекательных людей страны. Интерес противоположного пола он подогревает фотографиями в Instagram, где показывает не только черты лица, но и голый торс. Однако он создал имидж скандальной личности, когда уехал из страны, отмечая, что “здесь невозможно работать”.
Алексей Чадов
В начале карьеры актер попробовал свои силы в фильме “Война” Алексея Балабанова и его сразу утвердили на главную роль. Затем на него посыпались предложения, а среди всех работ публике больше всего Чадов запомнился в “Ночном дозоре” и “Играх мотыльков”.
Сергей Лазарев
Певец занимается музыкой с ранних лет, а на протяжении продвижения карьеры он состоял в коллективах “Непоседы” и “Smash!” Долгое время он поет сольно. Сергей Лазарев представил Россию на конкурсе “Евровидение-2016”, но занял 3-е место. Сейчас у артиста есть масса поклонниц, которые ценят не только его яркую внешность, но и творчество.
Станислав Бондаренко
Чаще всего Станислав Бондаренко играет роль “героя-любовника”, чем заслужил особое внимание со стороны женской аудитории. Ежегодно с участием актера выходят несколько сериалов, а наиболее известными из них стали “Грех”, “Талисман любви” и “Верни мою любовь”. Также артист задействован в театре, где ему предлагают подобные роли.
Эмин Агаларов
Музыкант и предприниматель Эмин Агаларов руководит крупными коммерческими проектами, а также выпускает хиты, возглавляющие музыкальные рейтинги. Поклонницы считают артиста особенно привлекательным, а также называют примерным семьянином. Он воспитывает близнецов Али и Микаила, а также дочь Амину от брака с Лейлой Алиевой. Алена Гаврилова родила Эмину дочь Афину.
Александр Ревва
Шоумен Александр Ревва получил признание публики будучи игроком команды КВН “Утомленные солнцем”. Хорошие внешние данные позволили ему добиться популярности в качестве певца. Его хиты ориентированы на женскую аудиторию, но помимо творчества он снимается в фильмах и является продюсером.
Константин Крюков
Российский актер с 18 лет снимается в кино, но при этом имеет диплом юриста и является специалистом по драгоценным камням. Все детство Константина Крюкова прошло в Швейцарии, где он с отличием окончил художественную школу.
Сейчас у артиста есть большая армия поклонников, которые ценят его привлекательность и талант.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:00