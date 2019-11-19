Данила Козловский, Александр Петров и другие: Названы самые красивые мужчины России

Александр Петров

Данила Козловский

Максим Матвеев

Павел Дуров

Алексей Чадов

Сергей Лазарев

Станислав Бондаренко

Эмин Агаларов

Александр Ревва

Константин Крюков





Актер дебютировал в кино в 2010 году в эпизодической роли сериала “Голоса”, а спустя два года ему предложили главную роль в проекте “Когда цветет папоротник”. Сейчас он задействован в театральных постановках, а также сотрудничает с Федором Бондарчуком. В его фильмографии состоят более 50 проектов, а после премьеры киноленты “Текст” внимание публики к артисту значительно возросло. Известно, что он находится в отношениях с коллегой Стасей Милославской, с которой познакомился на съемках “Стрельцов” в 2019 году.Актер является представителем наиболее привлекательного для женщин типажа, но при этом он умеет задействовать свои внешние данные в кино. Его называют “палочкой-выручалочкой” даже для самого слабого фильма. Козловский пользуется успехом не только в России, но и за рубежом, поскольку имел опыт съемок в голливудской кинокартине. Также он задействован в качестве сценариста, продюсера и режиссера.Карьера Максима Матвеева в кино развивалась стремительно, а в театре он играл еще во время учебы в Москве. Он сразу получил главную роль в фильме “Тиски”, благодаря чему стал востребованным не только на актерском поприще, но и среди девушек. Недавно он сменил имидж, став похожим на Брэда Питта, чем поразил своих поклонниц.Разработчика и бизнесмена Павла Дурова знают как создателя популярной социальной сети “ВКонтакте”. Его включают в списки наиболее привлекательных людей страны. Интерес противоположного пола он подогревает фотографиями в Instagram, где показывает не только черты лица, но и голый торс. Однако он создал имидж скандальной личности, когда уехал из страны, отмечая, что “здесь невозможно работать”.В начале карьеры актер попробовал свои силы в фильме “Война” Алексея Балабанова и его сразу утвердили на главную роль. Затем на него посыпались предложения, а среди всех работ публике больше всего Чадов запомнился в “Ночном дозоре” и “Играх мотыльков”.Певец занимается музыкой с ранних лет, а на протяжении продвижения карьеры он состоял в коллективах “Непоседы” и “Smash!” Долгое время он поет сольно. Сергей Лазарев представил Россию на конкурсе “Евровидение-2016”, но занял 3-е место. Сейчас у артиста есть масса поклонниц, которые ценят не только его яркую внешность, но и творчество.Чаще всего Станислав Бондаренко играет роль “героя-любовника”, чем заслужил особое внимание со стороны женской аудитории. Ежегодно с участием актера выходят несколько сериалов, а наиболее известными из них стали “Грех”, “Талисман любви” и “Верни мою любовь”. Также артист задействован в театре, где ему предлагают подобные роли.Музыкант и предприниматель Эмин Агаларов руководит крупными коммерческими проектами, а также выпускает хиты, возглавляющие музыкальные рейтинги. Поклонницы считают артиста особенно привлекательным, а также называют примерным семьянином. Он воспитывает близнецов Али и Микаила, а также дочь Амину от брака с Лейлой Алиевой. Алена Гаврилова родила Эмину дочь Афину.Шоумен Александр Ревва получил признание публики будучи игроком команды КВН “Утомленные солнцем”. Хорошие внешние данные позволили ему добиться популярности в качестве певца. Его хиты ориентированы на женскую аудиторию, но помимо творчества он снимается в фильмах и является продюсером.Российский актер с 18 лет снимается в кино, но при этом имеет диплом юриста и является специалистом по драгоценным камням. Все детство Константина Крюкова прошло в Швейцарии, где он с отличием окончил художественную школу.Сейчас у артиста есть большая армия поклонников, которые ценят его привлекательность и талант.