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Ученые нашли метод создания новых нервных клеток

Немецкие нейробиологи из Университета Людвига-Максимилиана сделали невероятное открытие. Ученым удалось найти метод создания новых нервных клеток.

Вопреки распространенному мнению, нейроны головного мозга восстанавливаются со временем, как и любые другие органические структуры. При этом, исследователи давно изучали искусственные способы замены, или скорее перепрограммирования нервных клеток. К примеру, команда немецких нейробиологов во главе с Магдаленой Гетц разработала подобный метод еще в 2002 году. Его испытания постепенно перешли от чашки Петри до ЦНС мышей, и теперь он почти готов к клиническим экспериментам.

Все же, остается нерешенной одна важная проблема. Нюанс состоит в сложности синтеза активных подтипов нейронов, которые могли бы связывать остальные части мозга. Пока что ученым удались лишь манипуляции и замена астроцитов в поврежденных частях нервной системы. Известно, что они являются наиболее распространенным видом нейронов, таким образом формируя опорные ткани в ЦНС млекопитающих. Если методику удастся усовершенствовать, медики смогут использовать её при лечении пациентов с нейродегенеративными недугами. Впоследствии интеграцию новых нейронов хотят изучить для улучшения безопасности глиальных клеток человека.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 21:02

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