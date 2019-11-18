Грейпфрутовый сок назвали полезным для замедления развития рака





Как сообщают американские эксперты из Чикагского университета, употребление грейпфрутового сока является отличным дополнением к химиотерапии, поскольку повышает эффективность используемых лекарств. В ходе исследования антиканцерогенного препарата "Сиролимус" выяснилось, что его свойства и концентрация усиливались после приема этого напитка. Ученые пришли к подобному выводу после экспериментов с участием 138 испытуемых, которые внесли продукт в ежедневный рацион.Феномен объясняется тем, что в соке грейпфрута присутствуют вещества, способные подавлять воздействие энзимов на лекарственные средства. Таким образом блокаторы кальциевых каналов и статины, используемые в лечении онкобольных подвергаются меньшему расщеплению. Исследователям удалось притормозить развитие онкологий благодаря еще одному компоненту. Оказалось, что фуранокумарин в разных концентрациях влиял на рост и распространений злокачественных клеток. В то же время, сок рекомендуется употреблять как вспомогательное средство, а он ни в коем случае не является эффективным методом лечения.