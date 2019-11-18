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Грейпфрутовый сок назвали полезным для замедления развития рака

Американские исследователи отмечают полезность грейпфрутового сока для больных раком. Напиток назвали полезным для замедления развития злокачественных клеток.

Как сообщают американские эксперты из Чикагского университета, употребление грейпфрутового сока является отличным дополнением к химиотерапии, поскольку повышает эффективность используемых лекарств. В ходе исследования антиканцерогенного препарата "Сиролимус" выяснилось, что его свойства и концентрация усиливались после приема этого напитка. Ученые пришли к подобному выводу после экспериментов с участием 138 испытуемых, которые внесли продукт в ежедневный рацион.

Феномен объясняется тем, что в соке грейпфрута присутствуют вещества, способные подавлять воздействие энзимов на лекарственные средства. Таким образом блокаторы кальциевых каналов и статины, используемые в лечении онкобольных подвергаются меньшему расщеплению. Исследователям удалось притормозить развитие онкологий благодаря еще одному компоненту. Оказалось, что фуранокумарин в разных концентрациях влиял на рост и распространений злокачественных клеток. В то же время, сок рекомендуется употреблять как вспомогательное средство, а он ни в коем случае не является эффективным методом лечения.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:29

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